مائة وخمسون مليار دولار.. ليس لا غيرها

2021/05/24 | 00:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام الكشف الجديد عن مقدار الاموال التي قام الفاسدون بتهريبها الى خارج العراق لا يضيف شيئاً جديداً لما هو معروف عن حجم الفساد الذي ضرب البلاد والعباد، لكن اهميته في تحديد الرقم البالغ مائة وخمسين مليار دولار، وهو رقم يبدو متواضعاً أمام معلومات سابقة بعضها أمريكي وبعضها عراقي عن أرقام أكبر، لكن الرقم […]

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