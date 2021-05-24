2021/05/24 | 00:57 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الأحمد يكشف لـ (الزمان) فحوى مكالمة بادين مع عبّاس القاهرة- مصطفى عمارة – واشنطن – مرسي أبو طوق باريس – الزمان كشف مصدر دبلوماسي رفيع المستوى في تصريحات خاصة للزمان أن مصر كثفت خلال الساعات الأخيرة من جهودها للتوصل إلى هدنة طويلة المدى خوفا من حدوث انتكاسة جديدة للهدنة الهشة التي توصلت […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلينكن يحمل في زيارته ملف حل الدولتين ولودريان يحذر من احتمال فصل عنصري ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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