بلينكن‭ ‬يحمل‭ ‬في‭ ‬زيارته ملف‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬ولودريان يحذر‭ ‬من‭ ‬احتمال‭ ‬فصل‭ ‬عنصري‭ ‬

2021/05/24 | 00:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأحمد‭ ‬يكشف‭ ‬لـ‭ (‬الزمان‭) ‬فحوى‭ ‬مكالمة‭ ‬بادين‭ ‬مع‭ ‬عبّاس‭ ‬ القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬–‭ ‬واشنطن‭ ‬–‭ ‬مرسي‭ ‬أبو‭ ‬طوق‭ ‬ باريس‭ ‬–‭ ‬الزمان‭ ‬ كشف‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬كثفت‭ ‬خلال‭ ‬الساعات‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬جهودها‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬هدنة‭ ‬طويلة‭ ‬المدى‭ ‬خوفا‭ ‬من‭ ‬حدوث‭ ‬انتكاسة‭ ‬جديدة‭ ‬للهدنة‭ ‬الهشة‭ ‬التي‭ ‬توصلت‭ […]

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