ميلان ويوفنتوس يحجزان بطاقتيهما لدوري الأبطال.. ونابولي يكتفي بالمشاركة في الدوري الأوروبي

2021/05/24 | 00:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةحجز ميلان ويوفنتوس البطاقتين الأخيرتين للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فيما اكتفى نابولي ببطاقة الدوري الأوروبي بعد إسدال الستار عن موسم الدوري الإيطالي "الكالتشيو".وعاد ميلان إلى منافسات "التشامبيونزليغ" بعد 7 سنوات من الغياب، عقب فوزه الثمين على أتلانتا في عقر داره بهدفين نظيفين سجلهما الإيفواري فرانك كيسي من ركلتي جزاء في الدقيقتين 42 و90+3.ورفع ميلان رصيده إلى 79 نقطة وصعد إلى المركز الثاني على حساب أتلانتا الذي تراجع إلى المركز الثالث بعد أن تجمد رصيده عند 78 نقطة.وحجز يوفنتوس آخر المقاعد الأربعة المؤهلة لدوري الأبطال بفوزه العريض على مضيفه بولونيا بنتيجة 4-1، ليرفع رصيده إلى 78 نقطة ويصعد إلى المركز الرابع مستغلا تعادل نابولي أمام فيرونا.وسجل رباعية "السيدة العجوز" كل من الإسباني ألفارو موراتا "هدفين" في الدقيقتين 29 و47، وفيديريكو كييزا (د.6) وأدريان رابيو (د.45)، بينما سجل ريكاردو أورسوليني هدف بولونيا الوحيد في الدقيقة الـ85 من عمر اللقاء.وأهدر نابولي فرصة ذهبية لحجز تذكرة "التشامبيونزليغ" حيث كان يكفيه الفوز في مباراة اليوم، ولكنه فشل في مهمته بتعادل مخيب على أرضه أمام فيرونا بهدف لكل منهما.ورفع نابولي بهذا التعادل رصيده إلى 77 نقطة وتراجع إلى المركز الخامس ليرافق لاتسيو صاحب المركز السادس برصيد 68 نقطة إلى مسابقة الدوري الأوروبي.افتتح نابولي التسجيل عن طريق الكوسوفي أمير رحماني في الدقيقة الـ60، وعادل لفيرونا ماركو دافيد فاراوني في الدقيقة الـ69 من عمر اللقاء.وودعت الفرق الثلاثة الأخيرة في الترتيب دوري الأضواء وهي بارما وكروتوني وبنفينتو.يذكر أن إنتر ميلان رفع كأس الدوري الإيطالي رسميا للمرة الـ19 في تاريخه بعد فوزه العريض على ضيفه أودينيزي 5-1، وسط فرحة عارمة من أنصاره خارج ملعب "سان سيرو"، بعد أن كان قد ضمن التتويج مبكرا قبل 4 جولات على نهاية المسابقة.وهذا اللقب هو الأول للإنتر منذ موسم (2009-2010)، ليكسر بذلك احتكار يوفنتوس لـ"الكالتشيو" لـ9 مواسم متتالية.

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