2021/05/24 | 01:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن تشدد على حل الدولتين

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