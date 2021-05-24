جرحى في صفوف القوات الامنية اثر هجوم لداعش على كركوك

2021/05/24 | 01:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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افاد مصدر امني، الاثنين، بأصابة 3 من الشرطة الاتحادية اثر تعرض لتنظيم داعش في كركوك.

وقال المصدر لـNRT عربية (24 ايار 2021)، ان "3 من عناصر الشرطة الاتحادية اصيبو بجروح اثر هجوم لداعش على نقطة تابعة للفرقة الالية اللواء الثاني الفوج الثاني من الشرطة الاتحادية في قرية العالية التابعة لناحية الرياض في محافظة كركوك."

واضاف المصدر ان "المصابين تم نقلهم إلى مستشفی کرکوك العام لتلقي العلاج."

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