وزير الخارجية المغربي:  فككنا 8000 خلية لتهريب البشر وإسبانيا تريد تحميل أوربا تبعات أزمتها 

2021/05/24 | 02:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرباط – عبدالحق بن رحمون قال رئيس الدبلوماسية المغربية ان إسبانيا “خلقت أزمة وتريد من أوروبا أن تتحمل تبعاتها”، واوضح وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة إن إسبانيا “لم تتشاور مع الاتحاد الأوروبي قبل استقبال إبراهيم غالي بهوية مزيفة… كما أنها لم تستشر المغرب أيضا”.وأكد بوريطة، أن أزمة سبتة لا تغير علاقات المغرب […]

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