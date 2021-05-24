غضب أوروبي من ارغام طائرة ركاب مدنية على الهبوط لاعتقال معارض

2021/05/24 | 02:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مينسك,– (أ ف ب) – اعترضت مقاتلة بيلاروسية الأحد طائرة ركاب تابعة لشركة “راين إير” بين ركابها ناشط معارض اعتقل عند وصوله إلى مينسك، ما أثار استنكار الدول الأوروبية وحلف شمال الأطلسي (الناتو) الذي طالب بفتح “تحقيق دولي”.أفادت شبكة “نكستا” الإعلامية المعارضة أن رئيس تحريرها السابق رومان بروتاسيفيتش اعتقل بعدما حطت الطائرة التابعة […]

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