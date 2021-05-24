"مرض ثلاثة باحثين".. تقرير استخباراتي يدعم فكرة تسرب كورونا من مختبر ووهان

2021/05/24 | 02:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة وول ستريت جورنال، الأحد، نقلا عن تقرير استخباراتي لم يتم الكشف عنه من قبل إن ثلاثة باحثين في مختبر ووهان للأبحاث في الصين سعوا للحصول على الرعاية الصيحة في مستشفى، في نوفمبر 2019، أي قبل إقرار بكين بوجود المرض وكشف أول حالة

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