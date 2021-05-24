جرح غزة ،،،،،،، - منصور الريكان

2021/05/24 | 02:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منصور_الريكان لمَ لا تهادنني الليالي والزمان غريب عنيْأنا أستعير خطاي وحدي في الشوارع لا أملْوحكاية الأجداد للأحفاد فرت من جحيمْوتسوقني قدماي للمقهى البعيد أراني أنكروني من أكونْوحملت ذاكرتي لأنصت للإذاعات المملة عن كوروناوبلحظة تقتادني القنوات للحرب وصور البنايات المدمرةْأو هكذا ينتابني صمت العربْفي غزة الشهداء من أبنائها وبناتها الأطفال فروا من جحيم الحربْالحرب لا متكافئةْو ......





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