صرف رواتب المعين المتفرغ للوجبة الثانية بعد أسبوعين

2021/05/24 | 02:48 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، موعدا بعد أسبوعين من الآن، لتوزيع الوجبة الثانية من الرواتب المتراكمة عن ثلاثة اعوام للمعين المتفرغ.



وقال رئيس هيئة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة بالوزارة عصام عبد اللطيف التميمي لـ {الصباح}: إن {الهيئة تدقق حاليا اسماء المشمولين بالوجبة الثانية من رواتب المعين المتفرغ، التي ستكون تراكمية عن الاعوام: 2016 و 2017 و 2018، بغية صرفها خلال مدة لا تتجاوز الاسبوعين من الان}.

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