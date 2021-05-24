دستور إقليم كردستان

2021/05/24 | 02:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد سنوات طويلة من الحديث عن دستور كردستان، تسربت مسودة من 220 مادة، ما هي أهم تفاصيل هذه المواد؟ ولماذا يوجد خلاف حول بعض بنودها؟ وهل تتعارض بعض هذه المواد مع الدستوري الاتحادي؟ التفاصيل في هذه الحلقة

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