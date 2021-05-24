الثالث خلال ساعات... هجوم يستهدف رتلاً للتحالف جنوبي العراق

2021/05/24 | 03:16 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصاعدت وتيرة الهجمات التي تستهدف القوات الأميركية في العراق (فرانس برس)

تعرض رتل شاحنات تابع لقوات التحالف الدولي إلى هجوم بعبوة ناسفة، مساء الأحد، في محافظة البصرة جنوبي العراق، هو الثالث من نوعه خلال ساعات.

وقال ضابط في شرطة البصرة برتبة ملازم أول، للأناضول، إن "عبوة ناسفة انفجرت على الطريق السريع في محافظة البصرة لدى مرور رتل شاحنات تحمل معدات لوجستية تابعة لقوات التحالف (تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش)".

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن "الانفجار لم يتسبب بأي أضرار مادية أو بشرية".

والهجوم هو الثالث من نوعه خلال ساعات، إذ استهدف هجومان مماثلان بعبوتين ناسفتين رتلين ينقلان إمدادات للتحالف الدولي في محافظتي المثنى وذي قار (جنوب)، صباح الأحد، خلّف أحدهما أضرارا مادية بإحدى مركبات الرتل، وفق مصدرين أمنيين.

ولم تعلق السلطات العراقية على الحادث، كما لم تعلن أي من الفصائل المسلحة مسؤوليتها عنه حتى الساعة 22:50 بتوقيت غرينتش.

وتأتي هذه الهجمات بعد أن هددت فصائل عراقية مسلحة، السبت، الولايات المتحدة بشن هجمات متصاعدة على قواتها في العراق بهدف إجبارها على مغادرة البلاد.

جاء ذلك في بيان "للهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية" التي تضم فصائل مسلحة مرتبطة بإيران، وعلى رأسها "كتائب حزب الله العراقي" و"عصائب أهل الحق" و"كتائب سيد الشهداء"، و"حركة النجباء".

وفي الأسابيع الماضية، تصاعدت وتيرة الهجمات التي تستهدف القوات الأميركية وقوات ومصالح دول أخرى في التحالف المناهض لـ"داعش".

وتتهم واشنطن، قائدة التحالف، فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران بالوقوف وراء تلك الهجمات، وأخرى تستهدف سفارتها وقواعد عسكرية ينتشر فيها الجنود الأميركيون بالعراق.

(الأناضول)

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