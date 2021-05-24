"أمر مروع".. واشنطن تدين اعتراض بيلاروسيا طائرة ركاب لاعتقال صحفي

2021/05/24 | 03:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت الولايات المتحدة، بشدة، اعتراض السلطات في بيلاروسيا، طائرة ركاب تابعة لشركة "راين إير" كانت في رحلة بين اليونان وليتوانيا وإجبارها على الهبوط في مينسك لاعتقال ناشط معارض كان على متنها

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