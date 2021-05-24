"تكلفة الصراع كبيرة".. بلينكن يؤكد أهمية التوصل لحل "سياسي حقيقي" بين إسرائيل والفسلطينيين

2021/05/24 | 05:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبّر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكين، يوم الأحد، عن أمله في التوصل في نهاية المطاف إلى حل سياسي سلمي بين إسرائيل وحركة حماس، قائلا إنه يجب أن يأتي مثل هذا الحل بعد وقف إطلاق النار الذي أعلن الأسبوع الماضي

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