2021/05/24 | 06:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من بين أبعاد كثيرة أخرى، فإن حرب غزة الأخيرة أحدثت تحولاً وشهدت نكوصاً في الانشغال والتمركز العام للأغلبية الواضحة من مجتمعات وشعوب العالمين العربي والإسلامي.تلك التي كانت طوال عقد كاملٍ من سنوات الربيع العربي منخرطة في مشاكلها وتحدياتها الوطنية الداخلية، لكنها عادت مرة أخرى للغرق أحزمة الصراعات الكُبرى، للإندراج في خطابات حروب الهويات القومية والدينية والجيوسياسية العُظمى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( في الحاجة للنضالية.. بعد "صندوق باندورا") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( في الحاجة للنضالية.. بعد "صندوق باندورا") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).