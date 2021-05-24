استرداد الأموال: 150 مليار دولار هربت للخارج

2021/05/24 | 06:24 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللامي

كشف رئيس الجمهورية برهم صالح، أمس الاحد، عن تقديمه مشروع قانون الى البرلمان لاستعادة 150 مليار دولار تم تهريبها الى الخارج عبر صفقات فاسدة منذ عام 2003 ومحاكمة الفاسدين، وفيما دعا إلى تحالف دولي لمكافحة الفساد، أكد أن الفساد عطّل إرادة الشعب بالتقدم والبناء وتسبب بخروج الشباب المتظاهرين للمطالبة بوطن يخلو من الفساد.

وقال رئيس الجمهورية برهم صالح خلال كلمة متلفزة الى العراقيين خصصت لقضايا الفساد واموال العراق المهربة الى الخارج، انه قدم الى البرلمان مشروع «قانون استرداد عائدات الفساد» لاستعادة الأموال المنهوبة.

واشار رئيس الجمهورية الى ان «مجموع إيرادات العراق من النفط بلغت الف مليار دولار تمت بصفقات مع الخارج منذ عام 2003 حيث سيعمل القانون على استعادة الأموال التي هدرت بالفساد عبر إجراءات عملية استباقية رادعة وخطوات لاحقة لاستعادة أموال الفساد».

وأوضح صالح ان القانون يتضمن أيضاً دعم المؤسسات المالية والرقابية وتفعيل أدواتها.

واكد الرئيس صالح ان الفساد عطّل إرادة الشعب بالتقدم والبناء وتسبب بخروج الشباب المتظاهرين للمطالبة بوطن يخلو من الفساد.

ودعا صالح الى «تحالف دولي لمحاربة الفساد على غرار التحالف ضد داعش»، فيما شدد على ضرورة تجفيف منابع الفساد.



وتابع رئيس الجمهورية بالقول، إن «الفساد والإرهاب متلازمان ويدين احدهما الاخر»، فيما طالب بما سماه بوقفة «جادة حازمة لمواجهة هذه الافة وعدم التهاون بها من اجل دولة قادرة ومقتدرة خالية من الفساد».واضاف صالح ان العراق خسر 150 مليار دولار هربت من صفقات الفساد إلى الخارج منذ عام 2003.



وفيما نوه رئيس الجمهورية الى عدم إمكانية التعامل مع الفساد محلياً، لفت الى ان مشروع قانون استرداد عائدات الفساد يسعى لاسترداد أموال الفساد عبر اتفاقات مع الدول والتعاون مع الجهات الدولية.

وكانت منظمة الشفافية الدولية قد خلصت في تقريرها الصادر مطلع العام الحالي عن مؤشرات الفساد لعام 2020 إلى أنّ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تزال شديدة الفساد.

وأشارت المنظمة الدولية إلى ان العراق احتل المرتبة 160 من بين الـ 180 دولة في العالم في مؤشرها للفساد حيث تحدثت عن مستويات الفساد فيه متقدما على ليبيا والسودان وسوريا واليمن والصومال وجنوب السودان وحصل على 21 نقطة من بين 100 نقطة التي تصنف الدول من الأكثر إلى الأقل فسادا.

يشار الى ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كان قد اعلن في 30 آب 2020 عن تشكيل لجنة عليا تختص بالتحقيق في قضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية.

وكانت موجة من الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية قد انطلقت في العاصمة العراقية بغداد ومحافظات أخرى في وسط وجنوب البلاد اواخر عام 2019 للمطالبة بمحاربة الفساد وتوفير الخدمات وفرص العمل أوقعت المئات من القتلى من المتظاهرين وآلاف الجرحى بينهم عناصر من قوات الأمن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استرداد الأموال: 150 مليار دولار هربت للخارج) نشر أولاً على موقع (المستقبل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استرداد الأموال: 150 مليار دولار هربت للخارج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المستقبل).