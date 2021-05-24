وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود يعقد مؤتمراً مهماً ويصدر تعليمات بخصوص أبرز القضايا الأمنية

2021/05/24 | 06:24 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

عقد الفريق عماد محمد محمود وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، أمس الأحد، اجتماعاً موسعاً مع مدراء الدوائر الاختصاصية في بغداد وعدداً من قادة الوكالة ومدراء الاقسام في جانبي الكرخ والرصافة من أجل طرح عدد من التعليمات كان أهمها التأكيد على حصر السلاح بيد الدولة والعمل وفق القرارات الصادرة بهذا الخصوص بغية الحفاظ على الأمن والاستقرار وفرض القانون.

واكد الوكيل على رفع النشاطات والمواقف الامنية على مدار 24 ساعة من خلال عمليات الشرطة واعادة تنظيم الخطط الاستباقية الامنيه الخاصة بالمديريات وزج الضباط والمنتسبين بخطط تدريبية بهذا الخصوص.

واوعز وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الى مديرية المرور بتنظيم حركة السير وفق منهج منظم ومديرية حماية المنشات الى ادامة الزخم فيما يخص تأمين المنشات الحيوية والدوائر الحكومية وكذلك دوريات النجدة بمتابعة جميع الحالات المخالفه للقانون. ووجه جميع القادة والمدراء الى النزول الى الميدان شخصيا ومتابعة مفاصلهم بغية الوقوف على معرقلات العمل، فضلاً عن التاكيد على الالتزام بالواجبات والقيافة العسكرية وادامة العجلات واستقبال و متابعة شكاوى وطلبات الضباط والمراتب وتخصيص يوم لمقابلتهم لغرض حل المشاكل والمعوقات التي تواجه عملهم.

وشدد كذلك على سرعة إنجاز الاوراق التحقيقية وتنفيذ أوامر القبض الصادرة من المحاكم المختصة والتعاون مع جميع المواطنين وتقديم كافة الواجبات الامنية والخدمية والإنسانية,إلى ذلك، تمكنت مفارز مكافحة إجرام بغداد من تحرير فتاة تبلغ من العمر(١٥) عاما اختطفت من قبل أشخاص مجهولين الهوية في منطقة جسر ديالى، وبينت المديرية إن عملية إلقاء القبض على الجناة جاءت من خلال البحث والتحري وجمع المعلومات الدقيقة لدى المفارز، حيث تمكنت من القبض على المنفذين للعملية وتحرير الفتاة بوقت قياسي، وبعد التحقيق مع المتهمين اعترفوا بالاشتراك بهذه العملية بعد تناول المشروبات المسكرة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتوقيفهم وفق المادة 421 ق.ع لينالوا جزاءهم العادل .

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