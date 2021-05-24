لترهيب تركيا.. الجيش الليبي يستعد لـ «استعراض ضخم» في بنغازي

2021/05/24 | 06:24 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

للقوات المسلحة العربية الليبية، بقيادة المشير خليفة حفتر، لإقامة عرض عسكري ضخم في مدينة بنغازي خلال الأيام القليلة المقبلة.

بنغازي- سبوتنيك.



وقال المستشار الإعلامي السابق للقيادة العامة للجيش الليبي، محمود الفرجاني، إن «الرسالة الهامة التي يرسلها الجيش الوطني أثناء استعراض قوته خلال العرض العسكري الضخم في القاعدة العسكرية في مطار بنينا الدولي، هو أنه استعاد كامل عافيته وقوته وقدرته التي اعتقد بعض الواهمين أنها انتهت أو ضعفت بسبب التدخل التركي المباشر ضده أثناء معركة طرابلس والتي راهن عليها الكثير الفترة الماضية».



وأكد الفرجاني أن «هذا العرض العسكري سيكون تاريخيا خاصة مع استمرار تخرج المزيد من الدفعات الجديدة، واستكمال تدريب العناصر الليبية في الداخل والخارج على أسلحة نوعية حديثة لأول مرة تدخل الخدمة العسكرية في تاريخ ليبيا، مثل: منظومات الدفاع الجوية بالإضافة إلى دخول أكثر من 130 طائرة مسيرة حديثة بدون طيار، تدرب عليها خيرة خريجي الكليات العسكرية والأكاديميات الفنية تضاف للقوة العمومية للجيش الوطني».

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