2021/05/24 | 06:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كما هو متوقع، ولّد العنف الأخير في الشرق الأوسط عددا كبيرا من النظريات حول أسباب تجدد الأعمال العدائية بين إسرائيل وغزة.استقرت الحكمة التقليدية على فكرة أن الصراع كان مدفوعا بخلافات إسرائيلية فلسطينية جديدة حول أشياء مثل منع الوصول إلى أجزاء من القدس، فضلا عن قرارات المحاكم الإسرائيلية المثيرة للجدل المتعلقة بملكية العرب الإسرائيليين.ومع ذلك، تم التغاضي إلى حد كبير عن حقيقة أن قرار حماس بشن حرب صاروخية جديدة ضد الدولة اليهودية كان له أيضا علاقة كبيرة بعامل محلي: السياسة الفلسطينية الداخلية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيف استغلت حماس اللحظة السياسية؟) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيف استغلت حماس اللحظة السياسية؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).