راهنت عليك - اشرف عتريس

2021/05/24 | 07:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#اشرف_عتريس (1)كل الكلام طالع بصوت الكمنجات ,,هربان من حمزة وحليم والناى الحزين ,,رايح يستخبى فى حته تانية خالص ,,مزيكا بطلها الباخون والهاند بان والجيتار الليد ,,وتراك جديد للأندر جرواند يستلمنى ،،ياجسم من لحن وعرق وحبة دموع ،،هاتعزف غنوتك من غير ماتلف الدنيا وحدك ،،ولاّ هتفضل تحت شجرالموت والحياه الواسعه هناك ..تغنى وتبتسم لفرج الناس ..وعتق الحزن من رقابي ......





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