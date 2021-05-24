في رحاب -السيد- .. القادم إلى البيت الأبيض ! (2) - محمد البسفي

2021/05/24 | 07:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_البسفي 4 - هل مازال "السيد" مسيطرًا ؟بداية تحت ظلال "البخور المقدس" ..



وبين أداء القداس الإلهي في كنيسة واشنطن الكاثوليكية؛ وحلف اليمين الدستورية على إنجيل العائلة المقدس..



اختار جوزيف بايدن دخول عهده "رسميًا"، الذي أراده - هو ومن حوله من صقور وحمائم البيت الأبيض - أن يشهد عودة الولايات المتحدة الأميركية لمكانها الرائد والقائد لدول العالم..



وكما كان عهد "باراك أوباما" إنطلاقة جديدة لعودة واشنطن إ ......





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