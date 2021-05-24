بحث عن الحقيقة فيما بعد الفاجعة! بصدد وقف الاقتتال في فلسطين.. - عادل احمد

2021/05/24 | 07:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_احمد بحث عن الحقيقة فيما بعد الفاجعة!بصدد وقف الاقتتال في فلسطين..عادل احمدإن المواقف السياسية يجب استنباطها دائما من المواضيع الإنسانية وهمومها بالنسبة للطبقة العاملة والتيار الاشتراكي وليس من مواقفنا الثابتة بالضد من الأديان او القوميات او العنصرية..



أي يجب ان يكون مصير الانسان وهمومه وحياته ومعيشته وسعادته، محور مواقفنا.



وإن أية مواقف سياسية تجاه أي مسألة معينة يجب اتخاذها في عمو ......





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