من نيويورك إلى لندن في 4 ساعات.. طائرة جديدة تتجاوز سرعة الصوت بسعر زهيد

2021/05/24 | 07:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن إحياء الحلم الطائرات الأسرع من الصوت الذي مات مع تقاعد طائرة الكونكورد منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، لا يزال ممكنا، بحسب تقرير لشبكة سي أن أن.

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