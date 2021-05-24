واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين إثيوبيين بسبب إقليم تيغراي

2021/05/24 | 08:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت الحكومة الأميركية، فرض قيود واسعة النطاق على المساعدات الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا بسبب "الفظائع" في إقليم تيغراي.

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وأشارت الحكومة إلى أنها حظرت منح تأشيرات لمسؤولين إثيوبيين حاليين أو سابقين، وكذلك مسؤولين بالحكومة الإريترية على صلة بالأزمة في الإقليم.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن "الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة تهدف للضغط من أجل حل الأزمة"، مشيرا إلى أن "هذا وقت تحرك المجتمع الدولي".

وقتل آلاف واضطر مئات آلاف آخرين على النزوح في إقليم تيغراي بسبب الأعمال القتالية منذ تشرين الثاني الماضي.

رويترز

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