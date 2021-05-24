حقوق الإنسان تحصي عدد ضحايا حوادث السير خلال 2020

2021/05/24 | 08:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أحصت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، عدد ضحايا حوادث السير في العراق خلال العام الماضي 2020.وقال عضو المفوضية، فاضل الغراوي، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “حواداث […]

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