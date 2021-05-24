٤٦٦٦ حادث سير في العراق حصد ارواح المواطنين في عام 2020

2021/05/24 | 08:42 - المصدر: بغداد اليوم

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إكد عضو مفوضية حقوق الانسان في العراق الدكتور فاضل الغراوي أن حواداث السير في العراق تحصد الاف الارواح والاصابات سنويا حيث بلغت عدد الحوادث لعام ٢٠٢٠، ٤٦٦٦ حادثا توفي على اثرها ١٥٢٢ واصيب ١٠٦٧٠ مواطنا .

وقال الغراوي في بيان، أن "قدم الطرق وعدم صيانتها وخروج العديد منها عن الخدمة وعدم وجود متطلبات الإمان فيها وكثرة التخسفات والمطبات واستيراد سيارات من مناشئ غير رصينة وعدم اجراء الفحص الدوري وخصوصا مايتعلق بمتطلبات السلامة فيها وقيادة العجلات بدون رخص ومن احداث اضافة الى استخدام الطرق من عجلات بحمولات تفوق قدرتها والسرعة الفائقة قد تكون اهم الاسباب لزيادة هذه الحواداث".

وطالب الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية باطلاق حملة شاملة لصيانة الطرق وانشاء طرق جديدة عن طريق الاستثمار تساهم في حل الاختناقات وتوفير كافة متطلبات السلامة".

ودعا مديرية المرور العامة الى وضع علامات دلالة وكاميرات في كافة الطرق واجراء الفحص الدوري على العجلات للتاكد من متطلبات الصيانة ومنع مرور الشاحنات ذات الاحمال الزائدة والتنسيق مع وزارة الصحة لايجاد اسعافات جوالة لتقديم الخدمات الاولية في حال حصول اي حادث مع تفعيل جانب الارشاد والتوعية بضرورة المحافظة على الطرق وفرض الغرامات المرورية على المخالفين وضبط شروط منح الاجازة".

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