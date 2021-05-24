الصحة: دراسات لشمول الاعمار دون 18 والنساء الحوامل باللقاح ضد كورونا

2021/05/24 | 08:53 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاثنين، عن دراسات وتجارب لشمول الاعمار دون 18 عاما والنساء الحوامل بالتلقيح ضد كورونا.وقالت عضو الفريق الطبي الإعلامي في وزارة الصحة والبيئة ربى فلاح حسن في تصريح صحفي، إن “الدراسات جارية والتجارب مستمرة لشمول الاعمار دون سن 18 عاما والحوامل بالتطعيم بلقاح فايزر”.وأضافت أن “فئة الحوامل […]

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