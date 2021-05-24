النفط يرتفع مع تعافي الاقتصادات الكبرى

2021/05/24 | 09:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

ارتفعت أسعار النفط، الاثنين، مع تزايد الدلائل على أن الاقتصاد الأمريكي يتعافى بسرعة من الوباء الذي طغى على المخاوف من أن إحياء الاتفاق النووي الإيراني سيؤدي إلى زيادة الإمدادات العالمية.

تباطؤ انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة بشكل أكبر مع استمرار معدلات الوفيات في الانخفاض في فرنسا وإيطاليا، مما يبشر بالخير لاستهلاك الطاقة.

ارتفع النفط الخام هذا العام حيث يراهن المستثمرون على أن طرح اللقاحات سيقلب التيار ضد تفشي المرض في الاقتصادات الرئيسية، ومع ذلك، فقد هذا الارتفاع بعض الزخم منذ آذار، حيث أدت موجات العدوى الجديدة إلى اضطراب الاقتصادات الآسيوية، في الوقت نفسه، تحرز المحادثات الإيرانية تقدمًا، تخفف منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها قيود الإنتاج المشتركة.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط تسليم تموز بنسبة 0.60 ٪ عند 63.95 دولارًا للبرميل في بورصة نيويورك التجارية في الساعة 05:26 بتوقيت غرينتش.

وأضاف برنت في تسوية يوليو تموز 0.61 بالمئة إلى 66.76 دولار للبرميل في بورصة أوروبا للعقود الآجلة.

وقالت مجموعة غولدمان ساكس إن حالة ارتفاع الأسعار "لا تزال قائمة"، وتوقعت أن يصل سعر خام برنت إلى 80 دولارًا هذا العام حتى إذا تم استعادة الإمدادات الإيرانية، وقالت في ملاحظة إن التعافي في طلب الأسواق المتقدمة يساعد في تعويض ضعف الاستهلاك في جنوب آسيا وأمريكا اللاتينية.

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