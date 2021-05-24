2021/05/24 | 09:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، أن عدد الوفيات التي سببتها جائحة كورونا أكبر بمرتين أو ثلاث مرات من الأرقام الرسمية المعلنة المنسوبة إلى الوباء.وأفادت المنظمة في تقريرها السنوي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجدداً..



تصريح مقلق وخطير للصحة العالمية بشأن وفيات كورونا المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجدداً.. تصريح مقلق وخطير للصحة العالمية بشأن وفيات كورونا) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجدداً.. تصريح مقلق وخطير للصحة العالمية بشأن وفيات كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).