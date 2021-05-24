العراق يتحدث عن موعد شمول فئات جديدة بلقاح كورونا.. الأطفال والحوامل على القائمة

2021/05/24 | 09:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاثنين، عن دراسات وتجارب لشمول الاعمار دون 18 عاما والنساء الحوامل بالتلقيح ضد كورونا.

وقالت عضو الفريق الطبي الإعلامي في وزارة الصحة والبيئة ربى فلاح حسن في تصريح صحفي، إن “الدراسات جارية والتجارب مستمرة لشمول الاعمار دون سن 18 عاما والحوامل بالتطعيم بلقاح فايزر”.

وأضافت أن “فئة الحوامل لم تشمل بالتجارب السريرية للقاحات، لذا قرر الباحثون إجراء دراسات طبية حديثة لإمكانية اعطائهن لقاحات محددة، وبعد أن تجيزها منظمة الصحة العالمية سيتم اعتمادها في العراق”.

وذكرت، أن “الحامل عند إصابتها بفيروس كورونا تظهرعليها اعراض مشابهة للشخص الطبيعي، لكنها تستمر لمدة اطول بسبب قلة مناعتها، ولم تثبت الدراسات والبيانات حتى الآن وجود خطورة على الجنين خلال إصابتها أثناء الحمل أو حدوث اجهاض أو تشوهات خلقية”.

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