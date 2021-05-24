الرافدين يعلن صرف دفعة جديدة من سلف الموظفين

2021/05/24 | 09:30 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، صرف دفعة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي وزارة الداخلية .وقال المصرف في بيان، إنه “تم صرف دفعة جديدة من السلف للموظفين ومنتسبي الداخلية بعد استكمال كافة الاجراءات” .واشار المصرف إلى أن “التقديم على السلف يكون من خلال الفروع المخصصة بالمنح التي تم تحديدها في بغداد والمحافظات”.

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