الهجرة تكشف أعداد الإيزيديات المشمولات بالمنحة المالية وحجم المبلغ المخصص

2021/05/24 | 09:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

كشفت وزارة الهجرة والمهجرين، عن اعداد النازحين وحجم المبالغ المالية المخصصة لهم كمنحة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عباس جهانكيز، إن "وزارة الهجرة والمهجرين اهتمت بملف الناجيات الايزيديات والأطفال الايزيديين، ضمن حدود الامكانيات المتوفرة لها وبالتنسيق مع المنظمات الدولية"، مبينا أن "الوزارة نفذت الكثير من المشاريع الخاصة بالنازحين"، وفقاً لوكالة الانباء الرسمية "واع".

وأضاف، أن "هناك جهودا بالتنسيق مع منظمات اليونسيف بالدرجة الأساسية لتأهيل هؤلاء في مناطقهم واندماجهم ضمن المجتمع".

ولفت عباس الى أن "اعداد الايزيديات الناجيات بحدود 3500 ناجية وجرى شمول 1899 منهن بالمنحة المالية، بسبب هجرة اغلبهن وعدم بلوغهن سن الرشد القانوني".

وبشأن شمول الايزيديات في الخارج بمبلغ المنحة، أشار المتحدث باسم الوزارة الى أن "مبلغ المنحة هو مليونا دينار، وعند تحويله الى عملة اليورو فيتم استقطاع جزء منه، لكن أي جهة تتحمل ذلك؟ هل هي وزارة المالية ام وزارة الهجرة؟".

وأكمل: "هذا الموضوع لم يحل، وتم التوصل الى منح الناجيات المتواجدات في البلاد".

وعن ملف إعمار مناطق الايزيديين، أكد عباس أن "هناك لجانا شُكلت في المناطق المحررة والتي لها صلاحية تقديم المنازل المهدمة، على أن لا تتجاوز الـ30 مليون دينار"، موضحا أن "المنازل التي تحتاج الى مبالغ اكثر من الـ30 مليون دينار تتم احالتها الى اللجنة المركزية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء والتي وضعت ضوابط صعبة جدا لأن اكثر الدور مبنية على اراض زراعية غير قانونية".

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