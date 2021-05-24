الجنرال ماكنزي: السعودية لا تزال تطلب المساعدة الأميركية لردع إيران

2021/05/24 | 09:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال قائد القيادة المركزية الأميركية، الجنرال كينيث ماكنزي، إن السعودية لا تزال تطلب المساعدة العسكرية من الولايات المتحدة لردع إيران، على ما أفادت به شبكة "أيه بي سي" الإخبارية.

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