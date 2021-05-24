الاتحاد الأوروبي يهدد بمعاقبة بيلاروسيا بعد إجبارها طائرة على الهبوط الاضطراري

2021/05/24 | 09:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يناقش قاة الاتحاد الأوروبي الـ27، إجبار سلطات بيلاروسيا طائرة ركاب لشركة “رايان اير” على الهبوط الاضطراري، خلال قمتهم المقررة في بروكسل غدا الاثنين، بما في ذلك إمكانية فرض عقوبات على مينسك.

وكان من المقرر بالفعل أن يعقد القادة الاجتماع الذي يستمر يومين الإثنين، لمناقشة كورونا، وروسيا وتغير المناخ.

لكن المتحدث باسم رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، باريند ليتس، قال إن “الإجراءات التي اتخذتها بيلاروسيا الأحد ستكون على جدول الأعمال، الآن”.

وأضاف ليتس على تويتر “ستناقش العواقب والعقوبات المحتملة في هذه المناسبة”.

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