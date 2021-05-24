الرافدين يعلن صرف

2021/05/24 | 09:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن مصرف الرافدين، الاثنين، صرف دفعة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي وزارة الداخلية .

وقال المصرف في بيان إنه “تم صرف دفعة جديدة من السلف للموظفين ومنتسبي الداخلية بعد استكمال كافة الاجراءات” .

واشار المصرف إلى أن “التقديم على السلف يكون من خلال الفروع المخصصة بالمنح التي تم تحديدها في بغداد والمحافظات”.

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