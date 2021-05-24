2021/05/24 | 09:40 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البياتي: زعزعة الاستقرار في كركوك يرتبط بشكل مباشر بالاطماع الكردية

رأى المحلل السياسي كامل البياتي، الاثنين، ان الاحداث الامنية التي حدثت مؤخرا في كركوك ماهي الا محاولة من قبل الاكراد للدخول الى المحافظة والسيطرة عليها بذريعة تقديم الاسناد للقطعات الامنية والاشتراك في بسط الامن.

وقال البياتي، ان “الاكراد يعتبرون كركوك ورقة رابحة يسعون من خلالها للحصول على مقاعد في البرلمان خلال الانتخابات المقبلة”.

واضاف ان “الايام المقبلة قد تشهد تصعيدا امنيا وخاصة التي تسبق اجراء الانتخابات، حيث يخطط الاكراد للاشتراك بالسيطرة الامنية على المحافظة، في مسعى لهدف اكبر يتخلص في السيطرة على المحافظة اداريا وامنيا”.

وأوضح البياتي، ان “الاحداث الامنية الاخيرة في كركوك وما سيتبعها من تصعيد، قد يقف تقف خلفه دوافع كردية، من اجل تنفيذ صفقة سياسية هدفها ضم كركوك الى الاقليم والاستفادة منها نفطيا وسياسيا”.





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