2021/05/24 | 09:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكعبي: العدوان الإسرائيلي وحد الشعوب ودور العراق كان فاعلاً المركز الخبري الوطني.

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