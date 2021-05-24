لافروف مندهش من فتيات الكرملين.. غزل أمام الكاميرات (فيديو)

2021/05/24 | 09:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

غازل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مجموعة من الفتيات داخل الكرملين، وذلك قبل مراسم تقديم أوراق اعتماد سفراء بعض الدول للرئيس فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي.

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وعرض برنامج "موسكو الكرملين بوتين"، على قناة "روسيا 1" ليل الأحد، لافروف وهو يتودد للفتيات عبر المزاح معهن قبل دخوله إلى القاعة، التي أقيمت بها المراسم.

وقال لافروف أثناء سيره بالقرب من الفتيات، المسؤولات عن الأمور اللوجستية: "هناك قدموا لكم الحلوى".

ولكن الدبلوماسي الروسي الأول لم يكتف بهذه المغازلة العابرة بل التفت إليهن قائلا وهو مندهش: "هل اليوم هو الثامن من آذار؟"، في إشارة منه إلى يوم المرأة، إذ تظهر النساء في روسيا في هذا اليوم بكامل الجاذبية والأناقة والجمال.

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