العراق يحتل المرتبة ٨٠ عالمياً والسادس عربياً من حيث الدول الأكثر فقراً - عاجل

2021/05/24 | 09:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

احتل العراق المرتبة 80 عالميا بين أفقر الدول خلال عام 2021، بحسب مجلة جلوبال فاينانس.

وذكرت المجلة في تقرير حديث لعام 2021 ، ترجمته (بغداد اليوم)، أن العراق احتل المرتبة 80 من أصل 194 دولة مدرجة في الجدول من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ، وتقدم 30 مرتبة نحو الفقر مقارنة بعام 2020 الذي احتل فيه المركز 110.

احتلت بوروندي المرتبة الأولى في أفقر دول العالم ، يليها جنوب السودان والصومال وجمهورية إفريقيا الوسطى، وجاءت بعدها ملاوي ، واحتلت جمهورية الكونغو والنيجر وموزمبيق وليبيريا ومدغشقر المرتبة الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة على التوالي.

في العالم العربي ، صُنفت الدول العربية الأشد فقراً على النحو التالي: الصومال ، اليمن ، السودان ، ليبيا ، المغرب ، العراق ، الأردن ، لبنان ومصر.

وقال البيان "بينما يعتبر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مقياسًا قياسيًا ، من خلال تعويض الفروق في تكاليف المعيشة ومعدلات التضخم ، يمكن لتعادل القوة الشرائية تقييم القوة الشرائية للفرد في بلد معين بشكل أفضل".

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