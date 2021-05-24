الكعبي يبحث مع هاشمي تعزيز التعاون البرلماني والتجاري بين العراق وايران

2021/05/24 | 09:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي والوفد النيابي المرافق له اليوم الاثنين، بالنائب الاول لرئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني امير حسين قاضي زادة هاشمي وبحضور سفير العراق في طهران.

وبحث الكعبي والوفد النيابي العراقي مع امير هاشمي تعزيز التبادل التجاري بين البلدين من خلال سلسلة من الاجراءات المتبادلة، وتطوير العلاقات البرلمانية وتبادل الخبرات بين المؤسستين التشريعيتين، وتثمين الدور الايراني في دعم عدد من القطاعات وعلى رأسها الغاز والكهرباء.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الاعتداءات الصهيونية على فلسطين، والتأكيد على موقف العراق الواضح والصريح والداعم لحق الشعب الفلسطيني، فيما اشاد نائب رئيس مجلس الشورى الاسلامي بدور العراق في تحقيق التوازن في المنطقة لما يتمتع به من علاقات متينة على المستوى الاقليمي والعالمي.

وقد وصل الوفد النيابي العراقي برئاسة حسن كريم الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب يوم امس الأحد ٢٣ ايار ٢٠٢١ الى العاصمة الإيرانية طهران ، للمشاركة في اعمال اجتماع لجنة فلسطين التابعة الى اتحاد مجالس الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي الذي سيعقد اليوم الاثنين في طهران لمناقشة الاعتداء الصهيوني على الشعب الفلسطيني.

ومن المقرر ان يبحث الوفد العراقي ووفود برلمانات اتحاد منظمة التعاون الإسلامي خلال اجتماعها محور يتعلق باستخدام الإمكانات الدبلوماسية والبرلمانية لدعم الشعب الفلسطيني المضطهد ووضع نهاية فورية للمذبحة والإبادة البشرية التي يقوم بها الكيان الصهيوني.

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