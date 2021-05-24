مشكلة الكهرباء تعود من جديد ... مواطنون محتجون يقطعون طريق العمارة – البتيرة

2021/05/24 | 09:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ميسان

قطع مواطنون، اليوم الاثنين، طريق العمارة – البترة في محافظة ميسان، احتجاجا على تردي واقع الكهرباء.

وقال مصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "المحتجون طالبوا بزيادة ساعات التجهيز، وهددوا في حال عدم الاستجابة لهم بقطع الطريق بشكل مستمر وتوسيع التظاهرات والاحتجاجات بطرق أخرى".

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