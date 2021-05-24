صلاح يوجه رسالة لجماهير ليفربول

2021/05/24 | 09:51 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ وجه المصري محمد صلاح، رسالة إلى جماهير فريقه ليفربول، بعد احتلال “الريدز” المركز الثالث في الدوري الإنجليزي وضمانه المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.وتغلب ليفربول على كريستال بالاس بهدفين دون رد، في مباراة جمعت الفريقين أمس الأحد، لحساب المرحلة الـ38 الأخيرة من الدوري الإنجليزي، ليرفع “الريدز” رصيده إلى 69 نقطة ويرتقي […]

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