المرور تحدد أماكن وأوقات الزخم في بغداد

2021/05/24 | 09:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الاثنين، عن الموقف المروري في بغداد، فيما أشارت إلى أن أحد أسباب الزخم هو كثرة المركبات في العاصمة.

وقال مدير علاقات وإعلام المرور العميد حيدر كريم لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "العاصمة بغداد تشهد من الساعة السابعة صباحاً وحتى العاشرة صباحاً زخماً مرورياً مع بداية الدوام الرسمي"، مبيناً أن "مداخل العاصمة والسيطرات الرئيسة وسيطرة الكوت – بغداد وسيطرة الراشدية تشهد زخماً مرورياً".

وأضاف أن "طريق محمد القاسم شهد زخماً منذ الصباح ولكن حركة السير الآن تسير بانسيابية"، مشيراً الى أن "مناطق شرق القناة باتجاه مركز العاصمة وهي مناطق الباب الشرقي وباب المعظم تشهد كثافة بحركة المركبات وخاصة ساحات قرطبة والطيران والتحرير".

وتابع ان "طريق ساحة الخلاني باتجاه ساحة الوثبة الى ساحة الرصافي وصولاً الى ساحة الخلفاء يشهد زخماً مرورياً لان هذه المنطقة تعد منطقة تبضع"، لافتاً الى أن "طريق الخلفاء باتجاه ساحة المقاتل وصولاً الى مدينة الطب يشهد كثافة بحركة المركبات".

وبين كريم ان "الطريق من المستنصرية باتجاه القطن الطبي وصولاً الى تقاطع الفنون الجميلة وجسر الصرافية يشهد كثافة بحركة السير"، لافتاً الى أن "الطريق من سيطرة 75 في الدورة باتجاه تقاطع المصافي يشهد كثافة بحركة السير ايضا".

واكد كريم ان "السريع باتجاه معسكر الرشيد يشهد زخماً مرورياً"، موضحاً أن "الطريق من مستشفى اليرموك وصولا الى ساحة النسور ومنطقة العلاوي يشهد ذهاباً واياباً كثافة بحركة السير".

واوضح ان "الطريق من منطقة السنك باتجاه العلاوي يشهد كثافة كونها منطقة كراجات ونقل"، مبينا ان "الطريق من منطقة الكاظمية باتجاه ساحتي صنعاء وعدن يشهد كثافة بحركة السير".

وأكد أن "الطريق من منطقة الشالجية باتجاه طريق المطار شهد كثافة لكن حركة السير الآن بانسيابية".

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