سياحة السليمانية: استقبلنا اكثر من 100 الف سائح

2021/05/24 | 09:55 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المديرية العام للسياحة في محافظة السليمانية، عن استقبال اكثر من 100 الف سائح خلال عطلة عيد الفطر المبارك، اغلبهم من محافظات الوسط والجنوب.

وقال علي غفور المدير العام لدائرة السياحة في محافظة السليمانية خلال بيان تسلم PUKmedia نسخة منه: استقبلت محافظة السليمانية 110 آلاف سائح خلال الفترة من 11/5/2021 ولغاية 18/5/2021.

واضاف: ان نسبة 90% من هؤلاء السياح من محافظات الوسط والجنوب، مشيرا الى ان السياح دخلوا الى محافظة السليمانية من خلال نقاط التفتيش والمنافذ الحدودية ومطار السليمانية الدولي مع مراعاة الاجراءات الوقائية الخاصة بفايروس كورونا.

واوضح: ان المطاعم والفنادق والاماكن السياحية في محافظة السليمانية تمكنت من استقبال السياح بشكل جيد ووفرت لهم جميع وسائل الراحة.

PUKmedia ترجمة

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