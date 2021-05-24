الحشد الشعبي ينفذ عملية تفتيش جنوب صلاح الدين

2021/05/24 | 09:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أفادت مديرية اعلام الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، بأن قوة من اللواء 42 بالحشد نفذت عملية تفتيش جنوب صلاح الدين.وذكرت المديرية، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “قوة من […]

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