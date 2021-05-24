غوارديلا يبكي بعد انتقال هداف مانشستر سيتي.. وأغويرو يصنع التاريخ في آخر مباراة

2021/05/24 | 10:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجهش بيب غوارديلا، مدرب مانشستر سيي بالبكاء، لدى سؤاله عن مشاعره تجاه رحيل الهداف التاريخي للفريق السماوي، النجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، والذي لعب آخر مباريات أمس الأحد قبل أن يشد رحاله إلى برشلونة، وفقا لما ذكرت تقارير إعلامية.

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