الكعبي وهاشمي يبحثان التعاون البرلماني بين بغداد وطهران

2021/05/24 | 10:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، الاثنين، مع النائب الاول لرئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني أمير حسين قاضي زادة هاشمي، تعزيز التعاون البرلماني والتجاري بين العراق وإيران.

وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب، في بيان إن “الكعبي والوفد النيابي المرافق له، التقى صباح اليوم، بالنائب الاول لرئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني امير حسين قاضي زادة هاشمي وبحضور سفير العراق في طهران”.

وأضاف أن “الكعبي والوفد النيابي العراقي، بحث مع أمير هاشمي، تعزيز التبادل التجاري بين البلدين من خلال سلسلة من الاجراءات المتبادلة، وتطوير العلاقات البرلمانية وتبادل الخبرات بين المؤسستين التشريعيتين، وتثمين الدور الايراني في دعم عدد من القطاعات وعلى رأسها الغاز والكهرباء”.

وبيّن المكتب الإعلامي أن “اللقاء جرى خلاله مناقشة الاعتداءات الصهيونية على فلسطين، والتأكيد على موقف العراق الواضح والصريح والداعم لحق الشعب الفلسطيني”، مشيراً إلى أن “نائب رئيس مجلس الشورى الاسلامي، أشاد بدور العراق في تحقيق التوازن في المنطقة لما يتمتع به من علاقات متينة على المستوى الاقليمي والعالمي”.

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