124 مليون دولار قيمة الصادرات الايرانية الى العراق في شهرين

2021/05/24 | 10:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقصاد نيوز ـ بغداد

قال مدير جمارك محافظة ايلام الايرانية، روح الله غلامي، إنه خلال شهري نيسان وايار من العام الجاري، صدرت ايران بضائع بقيمة 124 مليون دولار إلى العراق عبر حدود مهران.

وقال غلامي في تصريح لوكالة "ارنا" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إنه "تم تصدير هذه الكمية من البضائع التى تزن اكثر من 280 الاف طن الى العراق عبر حدود مهران الدولية".

وأضاف أن "أهم السلع المصدرة شملت مواد البناء والفواكه والخضروات والمنتجات البلاستيكية والمنتجات الصناعية والزجاج والأكواب والأجهزة المنزلية والمنتجات المعدنية".

وأشار المدير العام للجمارك الى أنه "تدخل يوميا 380 إلى 450 شاحنة عراقية إلى معبر مهران الحدودي لنقل البضائع إلى العراق".

وشدد غلامي على أن "حركة الشاحنات التي تحمل بضائع تصديرية إلى حدود مهران طبيعية حاليا، حيث يتم تخليص البضائع أولا عبر الجمارك ثم تحميلها بشاحنات عراقية، ويتم التصدير دون انقطاع أو مشاكل خاصة".

وتطرق المدير العام لجمارك إيلام إلى كمية البضائع المصدرة من حدود مهران العام الماضي وقال: تم خلال العام الماضي الايراني تصدير مليون و 60 الفا طن بقيمة 553 دولار من البضائع من مهران إلى العراق.

وأوضح أن "الخضروات ومنتجاتها والصلب والبلاط والسيراميك والمنتجات البلاستيكية والكراث وخام الحديد والمنتجات البتروكيماوية هي من بين المواد التي يصدرها التجار الإيرانيون من جمارك مهران عبر الحدود".

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