لو أن الأحزاب السياسية عادت لسلطة الحكم ماذا تقدم للشعب العراقي ؟ - فلاح أمين الرهيمي

2021/05/24 | 10:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي تتناقل وسائل الإعلام العراقية المرئية والمسموعة عن محاولات وتشبثات ونشاط للأحزاب السياسية في الفوز بالانتخابات النيابية القادمة في 10/10/2021 من خلال ذلك يبرز سؤال فيه نداء حي واستدعاء صارخ للماضي والحاضر والمستقبل عن هذه النشاطات والمحاولات والتشبثات وتأثيرها في النتائج الانتخابية ؟ بالنسبة للماضي أفرزت فترة الحكم التي تولتها وقادتها الأحزاب السياسية التي استمرت سبعة عشر عاماً سلبيات كثيرة سي ......





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