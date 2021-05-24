اب يقتل ولده في النجف وآخر ينتحر في بغداد

2021/05/24 | 10:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلن مصدر امني، اليوم الاثنين، عن اقدام اب على قتل ابنه بسبب خلاف على قطعة ارض.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "الحادث وقع في محافظة النجف بمنطقة العباسية ، حيث قام الاب برمي ولده بثلاث اطلاقات نارية بسبب خلافه على قطعة ارض".

الى ذلك قام شخص كبير بعمر الـ ٦٥ عام بالانتحار عن طريق قطع وريد يده بواسطه اله حادة سكين داخل شقة في الشعلة وتم نقل الجثه إلى مستشفى معهد الطب العدلي.

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